На ПК стартовал бета-тест Neverness to Everness

Бета-тест до 16 июля. Hotta Studio и Perfect World Games объявили о запуске бета-тестирования бесплатной гачи Neverness to Everness. Мероприятие продлится с 3 по 16 июля, однако доступ в игру будет открыт не всем. Чтобы попытать удачу и постараться заполучить заветный ключик, вы должны зарегистрироваться на официальном сайте новинки. Приглашение должно будет прийти на указанную вами почту.

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Действие Neverness to Everness разворачивается в современном японском мегаполисе, жители которого подверглись влиянию таинственной аномалии и превратились в чудовищ. К счастью, им на помощь уже спешат члены Бюро по борьбе с аномалиями. По словам разработчиков, Neverness to Everness будет отличаться от коллег по жанру своей щедростью. К примеру, в ней вы никогда не проиграете в «50/50», стараясь вытащить персонажа S-класса из лимитированного баннера.

Оружейных баннеров в игре не будет вовсе, а награды можно будет получать, бросая кубик на специальном поле, причем после 90 попыток вы гарантированно получите персонажа S-класса. Даты релиза у Neverness to Everness пока нет. Игра разрабатывается для ПК, PS5, iOS и Android.