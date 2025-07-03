AMD Ryzen AI 5 330 впервые засветился в Geekbench

В базе данных Geekbench обнаружился новый процессор AMD Ryzen AI 5 330, который до этого фигурировал лишь в таможенных документах.

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Согласно тестам, чип получил необычную конфигурацию — всего 4 ядра (1 производительное + 3 энергоэффективных) и поддержку 8 потоков. Общий объем кеша L2+L3 составляет 12 МБ.

Базовая частота инженерного образца — 2,0 ГГц, максимальная — 3,72 ГГц. Интегрированная графика получила обозначение Radeon 820M — на ступень ниже Radeon 840M у Ryzen AI 5 340, что указывает на упрощённую конфигурацию GPU, вероятно, всё ещё на архитектуре RDNA 3.5.

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Также примечательно, что в тестах фигурирует материнская плата с кодовым названием KRK2 Venue_SKF, что может означать принадлежность к платформе Krackan Point 2. Это подтверждает, что Ryzen AI 5 330 войдет в новое поколение мобильных чипов AMD с гибридной архитектурой.