Видеокарты с 8 ГБ памяти продаются в десятки раз хуже, чем аналоги с 16 ГБ

Свежая статистика немецкого ритейлера Mindfactory наглядно показывает: пользователи массово предпочитают версии видеокарт с 16 ГБ памяти.

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Особенно разрыв заметен в продажах моделей RTX 5060 Ti и RX 9060 XT, у которых есть как 8-, так и 16-гигабайтные варианты.

Так, по состоянию на 2 июля:

RTX 5060 Ti 16 ГБ продано 1675 штук, а 8 ГБ — всего 110.

У RX 9060 XT картина еще более драматичная: 16 ГБ — 885 штук, 8 ГБ — только 30.

Это означает, что 16-гигабайтные версии продаются в 16 и даже 30 раз чаще, чем 8-гигабайтные аналоги. При этом одна из самых популярных моделей — Palit RTX 5060 Ti Infinity 16GB — разошлась тиражом более 840 штук. Аналогичная 8 ГБ-версия дешевле на €40, но интереса почти не вызывает.