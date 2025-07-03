Acer представила внешний компактный игровой SSD

Acer выпустила внешний игровой SSD-диск Predator GP30 с яркой RGB-подсветкой. Устройство имеет компактный корпус из алюминия и прозрачную панель, через которую видна подсветка: в режиме ожидания диск светится фиолетовым, а при передаче данных переключается на семицветный режим.

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SSD поддерживает скоростной интерфейс USB 3.2 Gen2x2 Type-C с пропускной способностью до 20 Гбит/с. Заявленная скорость чтения и записи — до 2000 МБ/с. В комплекте идёт кабель с переходниками на USB-C и USB-A. GP30 поддерживает запись видео в формате ProRes 4K при 60 и 120 кадрах в секунду.

Диск доступен в объёмах 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. Его размеры — 61×72×11,5 мм, вес — около 66 грамм. В комплекте — лицензия на Acronis True Image для резервного копирования и переноса данных. Гарантия — 5 лет.

Цены в Китае начинаются от 799 юаней (примерно $ 110) за модель на 1 ТБ.