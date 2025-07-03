Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2025 года

А также табель-календарь до конца месяца.

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Пришёл июль — появились и свежие промокоды в «Мире танков». Они позволят игрокам получить уникальные предметы совершенно бесплатно. В этом гайде мы собрали все рабочие промокоды на момент выхода — поспешите их активировать, чтобы они не пропали.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июле 2025 года)

DAY2025RUSSIA — 3 дня Премиум-аккаунта, 2D-стиль «Триколор»;

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 личных резерва +50% к опыту;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

Новым игрокам доступны специальные промокоды, которые помогут получить преимущество в самом начале пути и быстро развиться в «Мире танков». Вот они:

TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки «ИС-2», «Т-34М-54» и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней Танкового премиум-аккаунта, 10 миллионов серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта; IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине; TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв; LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв; TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв; MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв; RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв; MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв; TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв; TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

С приходом нового месяца обновился и табель-календарь с огромным количеством бесплатных предметов. Получить их удастся за несколько кликов:

Откройте табель-календарь.

Нажмите на доступную дату для открытия награды.

Важно: каждый игрок может получить бесплатный предмет «Мира танков» только один раз в день. Обновление производится в 3:00 мск. Перепрыгнуть награды не получится — если пропустить какие-то сутки, то придётся забрать последний открытый предмет. Обязательно зайдите в игру для сохранения приза на аккаунте.

Награды за июль:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Искусство сбивать пламя», «Продувка воздуховодов», «Без резких движений»,, «Укрытие на местности», «Рациональная боеукладка», «Долг превыше всего»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

3 демонтажных набора;

2D-стиль «Купальская ночь»;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Путь воина».

Табель-календарь — не единственная возможность получения бесплатных наград. Всем игрокам доступна «Призовая коробка» с несколькими полезными предметами. Откройте ссылку, авторизуйтесь на сайте и щёлкните на кнопку «К подаркам». После получения призов запустите игру для переноса наград на аккаунт.

Эта бонусная опция активирует недельный премиум-аккаунт, три боевых задачи, доступ к банку или купон на скидку в магазине. После завершения каждой миссии игрок получит серебро, боевой опыт и личные резервы. Обращаем внимание, что призы могут быть изменены разработчиками позднее.