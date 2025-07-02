Как поменять персонажа в Mecha Break: гайд

Меха-шутер Mecha Break наконец добрался до релиза. Бета-версии проекта хвалили за обширный редактор персонажей, но в релизной, к сожалению, большая часть опций закрыта для игроков, которые не хотят платить реальные деньги. Портал PC Gamer рассказал, как кастомизировать своего пилота в игре.

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После того, как вы выбрали пилота, его внешность нельзя изменить за пределами кастомизации и пресета. Для того, чтобы кастомизировать пилота, нужно:

Перейти в ангар Выбрать пилота Нажать на опцию редактирования рядом с пилотом Нажать на опцию редактирования в нижней части пресета

На вкладке «Стиль» можно настроить лицо, прическу, макияж и тип тела. Там также есть опция настройки татуировок и одежды, но они открываются либо за премиальную валюту, либо за участие в событиях.

Помимо этого, если вы хотите полностью поменять пресет персонажа, то для этого необходимо открыть новый слот за 2 000 жетонов миссии. А если вы хотите еще и завести пилота другого пола, то для этого нужно перейти в меню пилотов и заплатить 680 единиц премиальной валюты.