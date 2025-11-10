Чем грозят сокращения в Microsoft и при чем здесь Electronic Arts?

Игровая индустрия никак не может оправиться от волн сокращений, которые наступают одна за другой. И на этот раз пришел черед Microsoft: по слухам, во внутренних студиях Microsoft пройдет череда увольнений. Портал gamesindustry.biz рассказал, чем она грозит издателю и почему топ-менеджерам стоит помнить печальный опыт Electronic Arts.

Даже на фоне множества волн сокращений в других крупных студиях, грядущие увольнения в Microsoft выглядят вдвойне обидными из-за того, кто именно попадет под нож. Издатель собирается сократить сотрудников в компаниях, на покупку которых корпорация потратила почти $100 млрд в течение последней пары лет.

Конечно, создание полноценного издательского отделения и целой экосистемы разработчиков с помощью череды приобретений, в которую вошли две большие компании (Zenimax и Activision Blizzard) и тонны маленьких, не могло не привести к сокращениям. Функционал внутренних студий может пересекаться, и лишних людей держать ни к чему — именно об этой «эффективности» говорится в анонсах слияний и покупок.

Но стремление Microsoft срезать расходы уже зашло гораздо дальше стандартного раунда увольнений «для эффективности», особенно если слухи об истинных масштабах сокращения хоть немного правдивы. Пользователи на форумах и в социальных сетях недоумевают, зачем вообще нужно было покупать столько студий, чтобы потом разорить их, сократив штат.

Игровой рынок — специализированная индустрия, и почти каждая крупная покупка в ней совершается ради сотрудников. Интеллектуальная собственность тоже ценна, но основной целью серии сделок Microsoft было создание издательского штата. Она скупила компании, которые потратили многие годы на поиск талантливых людей и их организацию в команды, чтобы тем самым сэкономить время и быстро стать релевантным игроком на рынке.

Массовые сокращения в этих студиях рискуют полностью уничтожить ценность активов, на которые корпорация потратила баснословные деньги всего пару лет назад. Подобное решение, в лучшем случае, выглядит недальновидным, учитывая сложную стратегию развития Xbox на ближайшее время, которая подразумевает, что Microsoft продолжит укреплять свою позицию как издателя.

Нынешняя ситуация напоминает прошедший период индустрии: примерно 10 лет, в течение которых EA покупала одну легендарную студию за другой, но в итоге приобрела невероятно негативную репутацию, уничтожив ценность купленных команд (Westwood, Bullfrog, Mythic, Pandemic и многие другие). После этого Electronic Arts пришлось потратить много времени, чтобы хоть частично восстановить репутационный ущерб. Компания осознала, что у нее не получится оставаться в числе лидеров индустрии, если каждый, от топ-менеджера до случайного геймера, воспринимает сделки с ее участием как смертный приговор.

Microsoft пока не достигла этой точки, и, в идеале, не должна — но от аналогичного кризиса корпорацию отделяет не так уж много ошибок или закрытий любимых публикой студией.

Примечательно, что ситуация отличается от того, как обычно приобретения работают в технологической индустрии, где активы нередко покупаются для доступа к ключевым технологиям, сотрудникам или даже клиентам. А после этого никого уже не волнует, как новый владелец обращается с поглощенной компанией, ведь она, по сути, перестает существовать и становится частью широкой корпоративной структуры.

Игровые студии воспринимаются иначе. Они представляют собой творческие команды, за чьей деятельностью и проектами следит сообщество фанатов; подобный актив требует совсем другого стиля менеджмента для того, чтобы дела шли в гору после приобретения.

Есть резонные сомнения, что на руководящих позициях в Microsoft нет достаточного количества людей, понимающих, как дорого EA обошлась их череда бездумных сокращений, и что стоит на кону, если Xbox аналогично запятнает свою репутацию. Иначе корпорации предстоит учиться на собственных ошибках.