За счет ИИ графика в играх для PlayStation 6 выйдет на новый уровень

Компании AMD и PlayStation углубляют сотрудничество в рамках проекта Amethyst, направленного на создание инновационных ИИ-технологий для видеоигр. Главной целью партнерства является разработка решений, которые позволят вывести графику в играх для будущей консоли PlayStation 6 на принципиально новый уровень. Об этом сообщает издание PlayStation LifeStyle (PS LS).

© Газета.Ru

Как сообщил старший вице-президент AMD Джек Хьюн (Jack Huynh), у проекта две ключевые цели. Первая — проектирование архитектуры, специально оптимизированной для задач машинного обучения в играх. Вторая — создание высококачественных нейронных сетей, способных поднять планку качества графики.

Недавно анонсированное партнерство уже имеет конкретные планы по реализации на ближайшие годы. Например, ожидается, что улучшенная версия консоли PS5 Pro в 2026 году получит поддержку технологии FSR 4 — новейшей итерации нейросетевой системы масштабирования изображения от AMD. При этом подчеркивается, что это лишь первый шаг, а полный потенциал совместных разработок будет реализован именно в PlayStation 6.

Представители AMD отмечают, что проект находится на начальном этапе и обладает огромным потенциалом для будущего игровой индустрии.

Ранее Бивис и Баттхед появились в новом трейлере Call of Duty: Black Ops 6.