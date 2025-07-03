В Steam нашли новый вид мошенничества с ножами из CS2

Для этого создали отдельную игру. Мошенники постоянно придумывают все новые схемы для обмана невнимательных и доверчивых игроков. Теперь недобросовестные пользователи нашли новый метод.

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Они создали игру Plumber’s Legacy и добавили в нее предметы, которые в точности повторяют внешность ценных скинов из CS2. Фейковые ножи и пушки потом пытаются использовать в трейдах, чтобы выманить у жертв настоящие вещи из CS2.

Самый «чистый» скин в истории CS2 выпал новичку, но он продешевил Журналисты считают, что в скором времени Valve обратит внимание на скам и прикроет игру. До тех пор будьте внимательны и всегда проверяйте предметы в трейде.