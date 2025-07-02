Бивис и Баттхед станут игровыми персонажами в Warzone и Call of Duty: Black Ops 6

Компания Activision анонсировала необычную коллаборацию: культовый анимационный дуэт «Бивис и Баттхед» дебютирует в серии Call of Duty. Персонажи знаменитого мультсериала появятся в качестве играбельных оперативников в королевской битве Warzone и шутере Black Ops 6.

© Call of Duty

Анонсирующий трейлер демонстрирует героев, выполненных в фирменной сел-шейдинг-анимации. Они хаотично перемещаются по карте Warzone, выкрикивая свои коронные фразы. Видеоролик подан с откровенной иронией, создавая юмористический контраст между персонажами и серьезной военной тематикой франшизы.

Появление дуэта приурочено к выходу межсезонного обновления Season 4 Reloaded, которое стартует 2 июля 2025 года. Приобрести бандл с новыми оперативниками можно будет с 5 июля. В состав комплекта войдут не только скины Бивиса и Баттхеда, но и тематические чертежи оружия и другие косметические элементы.

Официальная стоимость набора пока не объявлена. Тем не менее, ожидается, что цена будет варьироваться в диапазоне от $25 до $30, что соответствует ценовой политике на аналогичные лицензированные дополнения в Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября 2024 года и доступна PlayStation 4 и 5, Xbobx One, Series X и S, а также ПК.

Ранее выяснилось, что в Европе и Великобритании для доступа к порномодификациям игр начнут требовать паспорт.