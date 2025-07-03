Cooler Master показала новую версию компактного ПК-корпуса NR200P

Cooler Master обновила корпус формата Mini-ITX, чтобы обеспечить комфортную установку и эффективную работу самых мощных графических процессоров.

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В то время как предыдущая модель предлагала либо прозрачное окно, либо сплошную сетку на левой панели, новый ITX-корпус NR200P V3 получил вырез в боковой стенке, открывающий видеокарту. Это придаёт корпусу необычный вид и одновременно увеличивает доступное пространство для установки GPU.

Особенности

Корпус Cooler Master NR200P V3 имеет габариты 378,2×185×292 мм (с учётом выступающих элементов), что соответствует объёму 18,62 литра. Несмотря на компактность, он поддерживает установку полноразмерных комплектующих. Корпус выполнен из комбинации алюминия, стали SGCC, сетчатых элементов и пластика ABS.

Боковые алюминиевые панели, обработанные на станке с ЧПУ, крепятся с помощью магнитных защёлок, обеспечивая легкий доступ. Крупные сетчатые панели способствуют эффективному воздушному потоку, не закрывая при этом вид на компоненты.

В комплект входит кабель PCIe 5.0 ×16 для вертикальной установки видеокарты. На верхней панели корпуса расположены два порта USB-A и один USB-C (скоростью до 20 ГБит/с). По данным производителя, NR200P V3 поддерживает блоки питания формата SFX, процессорные кулеры высотой до 70 мм, два 140-мм вентилятора или 280-мм радиатор сверху, а также два тонких 120-мм вентилятора снизу.

Сроки выхода и цена

Cooler Master пока не раскрыла цену и точную дату выхода корпуса NR200P V3. Для сравнения: предыдущая модель NR200P V2 в настоящее время продаётся на Amazon по цене $115.