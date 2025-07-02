Nexus Mod может ввести проверку возраста для доступа к порномодам

Крупнейшая в мире платформа для игровых модификаций Nexus Mods анонсировала введение строгой системы проверки возраста для пользователей из Великобритании и Европейского союза (ЕС), которые пытаются получить доступ к контенту для взрослых. Эти меры принимаются для соответствия новым законодательным требованиям, в частности британскому «Закону о безопасности в интернете» и европейскому «Закону о цифровых услугах». Об этом сообщает издание PC Gamer.

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Как сообщили представители платформы, в ближайшем будущем доступ к большей части контента для взрослых на сайте будет возможен только после прохождения верификации. Компания в данный момент изучает различные методы проверки, однако конкретный способ еще не выбран. Подчеркивается, что простого подтверждения совершеннолетия нажатием кнопки «Мне есть 18 лет» будет недостаточно, поскольку это не соответствует требованиям регуляторов. Вероятно, система потребует предоставления официальных документов, например, паспорта или водительского удостоверения. Для пользователей за пределами ЕС и Великобритании текущие правила доступа останутся без изменений, если в их странах не будут приняты аналогичные законы.

Вместе с этим Nexus Mods пересматривает систему категоризации контента. Модераторы будут присваивать модификациям новые теги, чтобы пользователи могли фильтровать нежелательные материалы. К категориям контента для взрослых будут отнесены моды, содержащие порнографию, крайнюю жестокость, вредные вещества, упоминания суицида и селфхарма, а также депрессию, бодишейминг, расстройства пищевого поведения, ненормативную лексику и материалы сексуализированного характера.

Кроме того, компания внедряет автоматизированную систему для обнаружения материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. Любой подобный контент будет немедленно удаляться, а ответственный за его загрузку пользователь будет заблокирован, и информация о нем будет передана в Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Представители Nexus Mods пока не уточнили, как будут классифицироваться моды для игр с высоким уровнем жестокости. Ожидается, что все анонсированные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.

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