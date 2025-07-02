Sharkoon представила клавиатуры SKILLER SGK50 в деревянном корпусе

Компания Sharkoon выпустила необычную серию механических клавиатур SKILLER SGK50 Wood в деревянных корпусах.

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Новинки доступны в трёх форм-факторах (S2, S3 и S4) и сочетают натуральные материалы с современными игровыми функциями: RGB-подсветкой, USB-C-шнуром в оплётке и поддержкой хот-свапа.

Клавиши выполнены из прочного PBT-пластика, а предустановленные переключатели — линейные Gateron Yellow с усилием 50 ± 15 г. При желании пользователь может заменить их на любые 3- или 5-пиновые — нужные инструменты уже в комплекте.

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Для глубины звука внутри корпуса установлены силиконовые прокладки и поликарбонатная пластина. Подсветку и макросы можно настроить прямо с клавиатуры, а для более глубокой кастомизации доступны открытые прошивки VIA и QMK.

Цены:

S4 Gen 2 Wood PBT — €149,90, barebone — €119,90 S3 Wood PBT — €159,90, barebone — €129,90 S2 Wood PBT — €169,90, barebone — €139,90

Продажи уже стартовали.