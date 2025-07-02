Есть ли вообще разница: RTX 2080 Super и 2080 Ti сравнили в 12 играх

В одном из выпусков на YouTube-канале GPU Tester узнали, какая видеокарта в 1080р в среднем быстрее и насколько: RTX 2080 Super или 2080 Ti.

© Ferra.ru

Marvel's Spider-Man 2 запускался с пресетом Very High. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 67 к/с (2080 Ti) и 57 к/с (2080 Super).

Indiana Jones and the Great Circle шла с высокой графикой. В среднем в этой игре удалось получить 81 к/с (2080 Ti) и 41 к/с (2080S).

Игра Horizon Forbidden West тестировалась на настройках графики Very High. Средний FPS в ней составлял 76 к/с (2080 Ti) и 65 к/с (2080S).

В Senua's Saga Hellblade II с графикой High удалось в среднем достичь 57 к/с (2080 Ti) и 48 к/с (2080S).

Игра Call of Duty: Black Ops 6 запускалась на ультра-настройках. Средняя частота кадров в ней была в районе 93 к/с (2080 Ti) и 84 к/с (2080S).

Call of Duty: Modern Warfare 3 шла тоже с ультра-графикой. Средний FPS в ней составлял 103 к/с (2080 Ti) и 92 к/с (2080S).

© GPU Tester

В God of War Ragnarök с пресетом Ultra средняя производительность равнялась 95 к/с (2080 Ti) и 79 к/с (2080S).

Warhammer 40K Space Marine 2 шла с графикой High. Средний FPS в ней составлял 80 к/с (2080 Ti) и 68 к/с (2080S).

Black Myth Wukong запускалась с пресетом Cinematic. Средняя частота кадров здесь была на уровне 45 к/с (2080 Ti) и 37 к/с (2080S).

The Last of Us тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней составляла 67 к/с и 44 к/с (с 2080 Ti и 2080S).

В игре Cyberpunk 2077 с графикой Custom удалось в среднем получить 105 к/с (2080 Ti) и 90 к/с (2080S).

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-графикой. Средний FPS в этом проекте равнялся 75 к/с (2080 Ti) и 67 к/с (2080S).

Вывод

2080 Ti оказалась быстрее 2080 Super на 23% в среднем (79 к/с и 64 к/с соответственно).