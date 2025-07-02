Gainward запустила продажи разогнанной RTX 5050 по рекомендованной цене

Компания Gainward официально запустила продажи разогнанной версии видеокарты RTX 5050, которая при этом сохранила рекомендованную цену в 2099 юаней (примерно $289).

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Новинка использует компактный двухвентиляторный дизайн с системой охлаждения Wind Spirit Mini. Она включает два 92-мм «турбированных» семилопастных вентилятора с поддержкой интеллектуальной остановки, две 6-мм никелированные тепловые трубки, медное основание и плотный алюминиевый радиатор. Сквозная задняя пластина улучшает отвод тепла.

Видеокарта работает на частоте буста 2632 МГц (+60 МГц к эталону), требует подключения 8-контактного кабеля питания и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b.

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Выход модели с заводским разгоном по рекомендованной цене делает её особенно привлекательной на фоне других производителей, предлагающих OC-варианты дороже MSRP.