Компании-разработчики «Мира танков» перешли в собственность государства

Компании-разработчики игры «Мир танков» и «Мира кораблей» перешли в собственность государства. Об этом со ссылкой на регистрационные документы сообщает РИА Новости.

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Учредителем компании «Леста» с 11 июня текущего года значится Росимущество. В собственность России также перешли дочерние компании «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси». Все организации значатся как действующие.

Отмечается, что данные о переходе компаний в собственность государства подтверждаются и сведениями в Едином государственном реестре юридических лиц.

Ранее Таганский районный суд Москвы запретил деятельность объединения, состоящего из владельца ГК «Леста Игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого. Утверждается, что они создали экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность на территории России.