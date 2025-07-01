PlayStation объявила о коллаборации с Лисой из Blackpink

Компания Sony объявила о партнерстве с участницей южнокорейской группы Blackpink Лисой (Лалисой Манобан). Артистка стала главной героиней новой рекламной кампании консоли PlayStation 5 (PS5) под названием «No Play Limits», нацеленной на расширение аудитории бренда. Об этом сообщает DTF.

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Первого июля на официальных каналах PlayStation был опубликован минутный ролик, в котором певица играет в популярные проекты для PS5, включая Astro Bot. Визуальный ряд видео дополнен кадрами из различных эксклюзивов Sony, в том числе из грядущего онлайн-шутера Marathon от студии Bungie. Саундтреком к ролику послужил сингл исполнительницы «Lifestyle» из её альбома Alter Ego 2025 года.

Как отмечает издание Vice, поклонники k-pop-коллектива встретили новость с большим энтузиазмом, назвав это партнерство «знаковым».

Выбор Лисы в качестве амбассадора обусловлен её огромной популярностью. На момент анонса кампании аудитория артистки в социальных сетях превышала 106 млн подписчиков, что открывает для PlayStation доступ к новой, широкой аудитории.