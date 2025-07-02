Nvidia свернет поддержку устаревших видеокарт

Отраслевой портал Videocardz сообщил, что Nvidia завершает официальную поддержку для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 10. Последняя крупная ветка драйверов (580) станет завершением обновлений для этих видеокарт.

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После прекращения технической поддержки, включая обновление драйверов для архитектур, возраст которых 8-11 лет, пользователи не смогут получать улучшения производительности и новый функционал. Nvidia рекомендует обновить оборудование для совместимости с будущими технологическими решениями.

Обозреватели предупредили, что устаревшие GPU могут вызвать ограничения при использовании на ПК с Windows и Linux. Теперь Nvidia акцентируется на развитии архитектур Ampere и Ada Lovelace. Для карт с поддержкой Vulkan сохраняется базовая совместимость, но, скорее всего, без долгосрочных обновлений.

Решение вендора направлено на оптимизацию ресурсов. Серия GeForce GTX 16 сохранит полную поддержку и продолжит получать обновления драйверов.