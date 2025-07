Что мы знаем о The Blood of Dawnwalker: вампирской RPG от бывших авторов «Ведьмака»

Студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками «Ведьмака», наконец представила свой дебютный проект — вампирскую RPG The Blood of Dawnwalker. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

© Steam

Дата релиза игры

На презентации Xbox Games Showcase 2025 разработчики подтвердили, что проект выйдет в 2026 году. Пока даже без примерного окна релиза; подробности о дате выхода The Blood of Dawnwalker появятся позже.

Детали сюжета и мира

События The Blood of Dawnwalker разворачиваются в Европе XIV века «в момент уязвимости» после массового конфликта и, конечно же, чумы. Вампиры восстали из теней и попытались восстановить свободу, которую у них отбирали веками. В итоге разгорелась полноценная вампирская революция, а следом за кровопийцами подтянулись и другие создания ночи.

К счастью, протагонист игры, Коэн, может идти по тонкой грани между человеком и вампиром после того, как его семью похитили. Но у его сверхъестественных способностей есть цены, и игроку предстоит сделать выбор: бороться за человечность героя или пользоваться вампирской мощью, чтобы спасти семью. The Blood of Dawnwalker, судя по всему, заставит игрока принять немало тяжелых решений.

В то же время, моральный подтекст сюжета позволяет истории разветвляться и быть нелинейной. Коэн сможет заключать союзы и взаимодействовать с персонажами по-разному, что в итоге сделает каждое прохождение уникальным. Но игроку придется грамотно распоряжаться своим временем, потому что каждое сюжетно важное действие продвигает историю вперед — вампиры не будут держать семью протагониста в заложниках вечно.

Разработчики называют The Blood of Dawnwalker «нарративной песочницей». По задумке, игра должна сделать акцент на максимальной свободе действий игрока, параллельно рассказывая качественную историю, сродни той, над которой коллектив студии работал в серии The Witcher. Приоритеты проекта — динамичный мир, эмоциональные моменты и последствия действий или бездействия игрока.

Цикл дня и ночи

Геймплейный ролик, который авторы продемонстрировали в неделю Summer Game Fest, прояснил подробности по поводу цикла дня и ночи в The Blood of Dawnwalker. По сути, он предоставляет игроку возможность попробовать сразу две разные геймплейные петли, со своими преимуществами, недостатками и возможностями.

Днем Коэн может мастерски разбираться с противниками с помощью меча и магии, но уязвим ко всему, что может повредить обычному человеку. Под солнцем его здоровье не восстанавливается автоматически — для лечения нужно будет искать определенные предметы. А вот ночью протагонист получает совершенно другой набор навыков, которые можно применять строго в форме вампира. По ночам Коэн может добраться до точек мира, недоступных обычному человеку, что делает перемещение гораздо проще.

Примечательно, что полоска здоровья также выступает индикатором голода героя как вампира — и периодически этот голод нужно утолять. Вцепившись в жертву, игрок может выбрать, «выпить» ли ее полностью, что приведет к смерти, или оставить в живыхю