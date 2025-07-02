NVIDIA выпустит RTX 5060 SUPER с 12 ГБ GDDR7

Компания NVIDIA готовит к выпуску улучшенную версию RTX 5060 — модель RTX 5060 SUPER. Согласно утечке от RedGamingTech, новинка получит 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7, что должно решить проблему нехватки объема, которая преследует обычную RTX 5060 с 8 ГБ.

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RTX 5060 SUPER будет построена на архитектуре Blackwell и получит 4096 CUDA-ядер (32 SM-блока), против 3840 у оригинала. Обе карты используют 128-битную шину памяти, но SUPER-версия выиграет в пропускной способности за счет более современной памяти.

Ожидаемая цена — $349, что делает её потенциальным конкурентом RTX 5060 Ti 8GB при более привлекательных характеристиках. Релиз RTX 5060 SUPER должен состояться уже в начале 2026 года, примерно через год после выхода основной серии RTX 50XX.

При этом стандартная RTX 5060 останется в продаже — NVIDIA не планирует ее замену, чтобы сохранить ценовую и производственную стратегию. Характеристики и цены новинки пока не подтверждены официально.