С сегодняшнего дня подписчики базового тарифа PS Plus получили доступ к подборке на июль. Геймеры уже могут скачать The King of Fighters 15, Jusant и Diablo 4. Последнюю нельзя забрать с российского аккаунта, поэтому нужно использовать учётную запись другого региона.

Новые игры в базовом PS Plus Essential в июле 2025 года:

Проекты можно забрать до 4 августа.