Doom запустили на велотренажере

Пользователь форума Reddit представил необычный способ запуска культовой игры Doom — на экране велотренажера Life Fitness SE3 Elliptical. Примечательно, что игровой процесс начинается только при активном вращении педалей, что делает его своеобразным гибридом развлечения и физической активности.

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Компьютер в тренажере работает под управлением Android 5, и изначально автор проекта планировал использовать Android Debug Bridge (ADB) и режим разработчика для загрузки Freedoom — свободной реализации Doom. Однако из-за сбоев в системе этот подход оказался невозможен. В результате энтузиаст обнаружил официальный ресурс Life Fitness с файлами обновлений программного обеспечения, предназначенными для ручной установки с USB-накопителя. Модифицировав эти файлы, он добился запуска Doom через штатный процесс обновления.

Для инсталляции игры достаточно подключить флеш-накопитель к USB-порту устройства и дождаться автоматического обновления. После этого пользователь копирует необходимые игровые файлы в нужную директорию — и Doom становится доступен прямо в интерфейсе тренажера.

Игра автоматически прерывается, если пользователь прекращает вращение педалей на 10 секунд. Кроме того, в системе отсутствует поддержка мультитач, что ограничивает возможность записи видео игрового процесса и усложняет управление. При этом пользователи могут продолжать тренировку — нажатие на нижнюю часть экрана вызывает штатный интерфейс велотренажера.

Автор проекта утверждает, что запуск Doom данным методом возможен не только с SE3 Elliptical, но и с другими моделями Life Fitness.

Культовую игру Doom запускали на разных необычных устройствах, не предназначенных для игр, в том числе на принтерах, банкоматах, кассовых аппаратах, калькуляторах, тестах на беременность, холодильниках и даже внутри Minecraft.

Ранее эксклюзивную видеокарту GeForce RTX 5080 Doom Edition оценили в 160 тыс. руб.