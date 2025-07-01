Видеокарту 9800 GTX 17-летней давности протестировали в современных играх

Эксперт YouTube-канала "НостальжиПК" узнал, какой средней производительности можно ждать от 9800 GTX в новых проектах.

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Главный недостаток 9800 GTX - она поддерживает только Direct X10. Это значит, что некоторые игры у вас просто не запустятся.

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GTA 5 запустилась в 900р со стандартной графикой. Частота кадров была более 25 к/с, а в 720р - 40 к/с.

CS шла в 1080р с 70-100 к/с, Skyrim - с 200 к/с.

Left 4 Dead тестировалась в 900р с высоким пресетом. В среднем удалось в ней получить 60 к/с.

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Far Cry 6 запускалась в разрешении 720р. FPS в этой игре был от 45 до 55 к/с.

Crysis 2 шла тоже в 720р с высоким пресетом. И в 720р, и в 900р частота кадров находилась в районе 50 к/с.

В старом Metro в 720р средняя частота кадров в бою составляла 40 к/с.

Получилось запустить на этой видеокарте и «Танки» - в 720р с минимальной графикой. Частота кадров составляла иногда более 400 FPS, но в среднем - в районе 100-200 к/с.