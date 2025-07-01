Бывшие топы Xbox обвинили бренд в «смерти аппаратной части» и «потере лица»

Лаура Фрайер, одна из создательниц оригинальной Xbox и бывший исполнительный продюсер первых Gears of War, резко раскритиковала новое направление бренда.

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В видеоанализе «Будущее Xbox» она заявила, что аппаратная часть платформы фактически мертва, а выход портативной приставки ROG Ally от Asus — тому прямое подтверждение.

По её словам, устройства Xbox больше не имеют смысла, ведь эксклюзивов нет, а все игры доступны на других платформах — ПК, PS5 и даже Switch.

Фрайер добавила, что Microsoft утратила культуру эффективной разработки. Многие проекты — Perfect Dark, Fable, State of Decay 3 — «висят» годами без релизов. По её мнению, Xbox теперь не способен выпускать игры в срок. Её мнение разделил и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox:

Несмотря на недавнее соглашение Microsoft с AMD о выпуске нового поколения консолей, экс-руководители уверены — ставка сделана на Game Pass, а не на «железо».