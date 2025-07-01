Microsoft заявила, что ПК с Windows 11 в 2,3 раза быстрее

Microsoft заявила, что компьютеры с Windows 11 работают в 2,3 раза быстрее, чем с Windows 10. Это утверждение вызвало споры, так как речь идёт не о самом Windows 11, а о сравнении старых и новых компьютеров, пишут СМИ.

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Компания активно продвигает переход с Windows 10 на Windows 11, ведь поддержка «десятки» скоро закончится. В новой статье Microsoft указала, что Windows 11 работает быстрее благодаря улучшениям, таким как более быстрые обновления и запуск из спящего режима. Однако эти данные основаны на тестах новых устройств с современными процессорами — 12-го и 13-го поколений Intel. А Windows 10 в тестах была установлена на старые компьютеры с 6-м, 8-м и 10-м поколением процессоров.

Можно сказать, что разница в скорости — это результат более мощного оборудования, а не улучшений в Windows 11. Microsoft напрямую не вводит в заблуждение, но формулировка может быть непонятной.