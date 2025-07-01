Amazon потерял право продавать Nintendo Switch 2

Японская компания Nintendo прекратила продажи своих продуктов на американском сайте Amazon после разногласий, связанных с продажами через третьих лиц. Из-за этого крупнейший в мире онлайн-ретейлер не смог предложить своим покупателям недавно выпущенную игровую консоль Switch 2, чей запуск стал самым успешным в истории компании.

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Причиной конфликта стало то, что некоторые сторонние продавцы закупали продукцию Nintendo в странах Юго-Восточной Азии и продавали ее в США по ценам ниже рекомендованных производителем. Эти предложения значительно снижали официальные цены Nintendo, что вызвало недовольство компании. Сначала товары Nintendo на сайте Amazon США продавались напрямую самим ритейлером, но со временем эти позиции исчезли, а часть продукции осталась доступной только у независимых продавцов.

Amazon пытался урегулировать ситуацию, предложив маркировать товары специальными наклейками для подтверждения их подлинности. Однако этого оказалось недостаточно, и Nintendo решила полностью снять свои товары с американского сайта Amazon.