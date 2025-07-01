Rockstar готовит приложение-компаньон для GTA 6

Мобильное дополнение к игре. Сегодня вышел ряд вакансий для специалистов, желающих работать в команде Rockstar North, в том числе и на должности инженера мобильной разработки. Детали объявления указывают на возможную и, в целом, вполне вероятную задачу по созданию приложения-компаньона для GTA 6.

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В Rockstar Games мы создаём развлекательный контент мирового уровня. Станьте частью команды, работающей над одними из самых интересных и масштабных творческих проектов, которые только можно встретить в индустрии развлечений — всё это в инклюзивной, мотивирующей среде, где можно учиться и сотрудничать с одними из самых талантливых специалистов отрасли. Rockstar ищет талантливого инженера мобильной разработки с хорошим пониманием iOS и/или Android-разработки, чтобы помочь нам строить и поддерживать нашу мобильную платформу, включая SDK (набор инструментов для разработки) и системы сборки.

Судя по описанию вакансии, специалисту предстоит заниматься разработкой и поддержкой новой внутренней мобильной платформы Rockstar. Название какого-то конкретного проекта не упоминается, но высока вероятность, что им является долгожданная GTA 6. Вот, что на это указывает:

Вакансия от подразделения Rockstar North, которое занимается серией GTA;

Упоминается мобильная платформа и разработка iOS/Android;

Проект описан как «самый масштабный и творческий в индустрии развлечений».

Вероятно, вакансия подразумевает работу над приложением-компаньоном, аналогично тому, как у GTA V было приложение iFruit.