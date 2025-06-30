Как открыть многослойное оружие в Monster Hunter Wilds

Любой поклонник Monster Hunter знает, что главное в снаряжении — не характеристики, а стильный внешний вид. С выходом последнего обновления для Monster Hunter Wilds в игре появилась возможность менять облик оружия с помощью механики многослойного оружия. Портал gamerant.com рассказал, как она работает.

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Механика многослойного оружия в Wilds работает немного не так, как в World и Rise. Если вы хотите использовать внешний вид любого другого оружия из древа крафтинга, то его нужно прокачать до максимальной редкости, прежде чем оно откроется для косметических целей. Например, если вы хотите использовать облик щита и меча Рей Дау, то это оружие нужно улучшить до редкости 8 уровня.

Артианское оружие тоже можно использовать в качестве многослойного, и тут ограничение похожее — в качестве «косметики» можно использовать ту форму, до которой вы прокачали оружие. Напомним, что у артианского снаряжения три категории редкости. Так, 1 уровень открывает начальник облик, 2-4 уровни — еще один облик, а максимальный уровень — финальный дизайн оружия.

После установки свежего патча игра сразу откроет возможность пользоваться многослойным оружием. Если в вашем инвентаре уже есть оружие, чей облик можно использовать, то они появятся в соответствующем списке. Для наложения облика нужно прийти в палатку и открыть меню персонализации внешности, после чего выбрать внешний вид снаряжения.