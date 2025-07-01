Названы самые высокооцененные игры первой половины 2025 года

Самой высокооцененной игрой 2025 года на данный момент является приключенческая Clair Obscur: Expedition 33.

© Российская Газета

Также в тройке головоломка Blue Prince и кооперативная Split Fiction.

Информация об этом опубликована на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ). Редакция портала составила топ-20 из проектов, которые вышли в первой половине текущего года.

В рейтинг вошли только новые релизы, переиздания The Legend of Zelda для консоли Nintendo Switch 2 включены не были.

Целиком список лидеров, получивших массовое признание профильной прессы, выглядит следующим образом:

Clair Obscur: Expedition 33 - 93/100

Blue Prince - 92/100

Split Fiction - 91/100

Death Stranding 2: On the Beach - 90/100

Despelote - 89/100

The Talos Principle: Reawakened - 89/100

Monster Hunter Wilds - 88/100

Kingdom Come: Deliverance II - 88/100

Monster Train 2 - 88/100

The Roottrees are Dead - 87/100

Lonely Mountains: Snow Riders - 87/100

StarVaders - 87/100

Pipistrello and the Cursed Yoyo - 86/100

Mario Kart World - 86/100

Citizen Sleeper 2: Starward Vector - 86/100

The Hundred Line: Last Defense Academy - 85/100

Two Point Museum - 84/100

The Alters - 84/100

Keep Driving - 84/100

Ender Magnolia: Bloom in the Mist - 84/100