Названы самые высокооцененные игры первой половины 2025 года
Самой высокооцененной игрой 2025 года на данный момент является приключенческая Clair Obscur: Expedition 33.
Также в тройке головоломка Blue Prince и кооперативная Split Fiction.
Информация об этом опубликована на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ). Редакция портала составила топ-20 из проектов, которые вышли в первой половине текущего года.
В рейтинг вошли только новые релизы, переиздания The Legend of Zelda для консоли Nintendo Switch 2 включены не были.
Целиком список лидеров, получивших массовое признание профильной прессы, выглядит следующим образом:
Clair Obscur: Expedition 33 - 93/100
Blue Prince - 92/100
Split Fiction - 91/100
Death Stranding 2: On the Beach - 90/100
Despelote - 89/100
The Talos Principle: Reawakened - 89/100
Monster Hunter Wilds - 88/100
Kingdom Come: Deliverance II - 88/100
Monster Train 2 - 88/100
The Roottrees are Dead - 87/100
Lonely Mountains: Snow Riders - 87/100
StarVaders - 87/100
Pipistrello and the Cursed Yoyo - 86/100
Mario Kart World - 86/100
Citizen Sleeper 2: Starward Vector - 86/100
The Hundred Line: Last Defense Academy - 85/100
Two Point Museum - 84/100
The Alters - 84/100
Keep Driving - 84/100
Ender Magnolia: Bloom in the Mist - 84/100