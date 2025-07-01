Вышел трейлер коллекционного издания игры Ghost of Yotei
Студия Sucker Punch представила коллекционное издание своей грядущей игры Ghost of Yotei.
Состав бандла разработчики продемонстрировали в свежем трейлере.
Премиальная версия включает в себя физические реплики маски, украшений для оружия и одежды, а также других предметов, которыми будет пользоваться в игре главная героиня.
Кроме того, потенциальные покупатели коллекционки получат все цифровые бонусы за предзаказ.
За весь комплект просят 250 долларов.
Выход Ghost of Yotei эксклюзивно на консолях PS5 запланирован на 2 октября текущего года.