Вышел трейлер коллекционного издания игры Ghost of Yotei

Студия Sucker Punch представила коллекционное издание своей грядущей игры Ghost of Yotei.

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Состав бандла разработчики продемонстрировали в свежем трейлере.

Премиальная версия включает в себя физические реплики маски, украшений для оружия и одежды, а также других предметов, которыми будет пользоваться в игре главная героиня.

Кроме того, потенциальные покупатели коллекционки получат все цифровые бонусы за предзаказ.

За весь комплект просят 250 долларов.

Выход Ghost of Yotei эксклюзивно на консолях PS5 запланирован на 2 октября текущего года.