Rockstar начала искать русскоязычного специалиста для разработки GTA 6

Компания Rockstar Games, разработчик культовой серии Grand Theft Auto, начала поиск сотрудников для локализации грядущей GTA VI (VI) на различные языки, включая русский. Об этом свидетельствует опубликованная вакансия, на которую указал инсайдер ben в соцсети X (Twitter).

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Из находки ben следует, что студия ищет специалиста по локализации маркетинговых материалов. В его обязанности будет входить консультирование команды для обеспечения точности перевода, проверка качества готовых продуктов на соответствие стандартам и взаимодействие с разработчиками.

Действия Grand Theft Auto VI развернутся в современном Вайс-Сити, расположенном в вымышленном штате Либерти Сити. В центре сюжета окажутся криминальная пара — Лусия Каминос и Джейсон Дюваль, которые будут вовлечены в масштабный преступный заговор. По ходу истории им предстоит взаимодействовать с различными второстепенными персонажами, преследующими собственные цели.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Первоначально выход игры ожидался осенью 2025 года, но позже дата была перенесена. Игра выйдет на консолях PlayStation 5, а также Xbox Series X и S.

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