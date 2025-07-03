В Steam вышла сюрреалистичная игра про исследование аргентинской пустыни

Созерцательный аудиовизуальный опыт. Студия Matajuegos объявила о выходе на ПК Atuel — игры, в которой вам предстоит исследовать сюрреалистичную пустошь, вдохновленную реально существующей аргентинской пустыней Куйо. В Steam новинку можно найти здесь.

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Atuel — это отмеченная наградами документальная игра в стиле сюрреализма, в которой вы исследуете прекрасные фантастические пейзажи, вдохновленные рельефом и дикой природой пустыни Куйо в Аргентине. Из описания игры в Steam

В Atuel вы сможете постоянно менять главного героя, перевоплощаясь то в диких животных, а то и в природные элементы, вроде туч и ветра.

Повествование будут сопровождать интервью прошлом, настоящем и будущем этой земли. По словам разработчиков, их игра — это «созерцательный аудиовизуальный опыт», направленный на то, чтобы рассказать геймерам о тесной связи между землей и теми, кто на ней живет.