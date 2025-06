Как тянет игры древняя GTX 280 в 2025 году

В одном из выпусков на YouTube-канале Zax Game Inn эксперт продемонстрировал, как в 1080р/720р и более низких разрешениях ведёт себя GTX 280 с Ryzen 7 5800X.

Участвовали в тестировании такие игры, как Baldur's Gate 3, Diablo IV, Fifa 22, Battlebit, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey, One Piece Odyssey, Dota 2, Fifa 24, Far Cry V, Genshin Impact, Warframe, Horizon Zero Dawn, Gta V, Rocket League, Witcher 3, Sons of the Forest, Overwatch 2, Apex Legends, Red Dead Redemption, Honkai Star Rail, Minecraft, Palworld, Fortnite, PUBG, Forza Horizon 5, CS 2, CS GO outdated, Valorant, Battlefield 1, Ark survival, League of Legends, Metro Еxodus, Call of Duty, Need for Speed Heat, Resident Evil 3, Rainbow Six Siege, Watch Dogs 2, Forza Horizon 4, Days Done, Devil May Cry 5, Atomic Heart, Subnautica Sub Zero.

Baldur's Gate 3 шла в 1080р с Low details. Средняя производительность в ней составляла 22 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась в 664р с низким пресетом. В среднем удалось получить в этой игре 16 к/с.

Battlefield V тестировалась в разрешении 720р с низкой графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 33 к/с.

Assassin's Creed Odyssey шла в 720р с пресетом Low. Средний FPS в ней был на уровне 14 к/с.

Dota 2 запускалась с графикой Medium в 1080р. Средняя производительность в этой игре составляла 99 к/с.

Gta V шла в 1080р с низким пресетом. Средняя частота кадров здесь была в районе 47 к/с.

В игре PUBG в 1080р с графикой Low в среднем удалось получить 34 к/с.

Forza Horizon 5 шла в 768р с пресетом Low. Средняя производительность в ней составляла 25 к/с.

CS 2 запускалась в 1080р с графикой Low. В среднем частота кадров здесь равнялась 53 к/с.

CS GO тестировалась тоже в FHD и с низким пресетом. Средний FPS в ней был на уровне 66 к/с.

Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже, посмотрев видео.

Вывод

Средняя производительность во всех играх в целом находилась в районе 41 к/с.

Тестовый стенд: - процессор Ryzen 7 5800X; - оперативная память 16 ГБ DDR4; - матплата B450; - видеокарта Gigabyte Nvidia Geforce GTX 280 1 ГБ.