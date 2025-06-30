Почему масляные пятна на видеокарте — это нормально

Пользователи нередко замечают на своих видеокартах подозрительные маслянистые пятна, из-за чего в сети появляются вопросы: «Почему карта выглядит мокрой?» или «Что за жирный налёт вокруг чипа?».

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Портал VideoCardz выяснил, что чаще всего дело вовсе не в поломке. Главный источник — это термопрокладки, которые при длительной работе на высоких температурах начинают выделять масло.

Это называется «oil bleed» и особенно часто встречается на картах, активно использовавшихся для майнинга. Такое поведение термопрокладок не считается дефектом и не влияет на работу видеокарты.

Однако со временем теплопроводность прокладок может снижаться. В таких случаях рекомендуется заменить их на более качественные, особенно если карта используется под нагрузкой.

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Иногда причиной появления жидкости могут быть и другие компоненты, например, электролитические конденсаторы или термогель, как в случае с отдельными моделями от Gigabyte.

Если пятна на карте масляные — волноваться не стоит. Но если жидкость похожа на воду, лучше выключить систему и обратиться к специалисту.