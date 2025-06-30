Процессор AMD Ryzen 5 9600X впервые упал ниже $160

Энтузиасты нашли рекордную скидку на процессор AMD Ryzen 5 9600X, который теперь можно приобрести всего за $159 — это минимум с момента релиза. Пока что лишь на площадке Micro Center.

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Для сравнения: рекомендованная цена чипа составляла $279, а его предшественник Ryzen 5 7600X сейчас стоит дороже. 9600X построен на архитектуре Zen 5 и оснащён 6 ядрами и 12 потоками, с тактовыми частотами от 3,9 до 5,4 ГГц.

В игровых тестах он обходит почти все решения до $200 и демонстрирует отличную производительность в многозадачности. Процессор не комплектуется кулером, но достаточно даже односекционной башни.

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Для разгона подойдёт «двухбашня» или СВО на 240 мм. Также чип оснащён встроенной графикой на архитектуре RDNA 2, что удобно для диагностики и установки системы.

На фоне снижения цен и поддержки AM5, Ryzen 5 9600X стал отличным вариантом как для апгрейда, так и для сборки нового ПК. Экономию можно направить на видеокарту уровня RTX 5060 или RX 9060 XT.