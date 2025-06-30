Процессор AMD Ryzen 5 9600X впервые упал ниже $160 — дешевле, чем 7600X
Энтузиасты нашли рекордную скидку на процессор AMD Ryzen 5 9600X, который теперь можно приобрести всего за $159 — это минимум с момента релиза. Пока что лишь на площадке Micro Center.
Для сравнения: рекомендованная цена чипа составляла $279, а его предшественник Ryzen 5 7600X сейчас стоит дороже. 9600X построен на архитектуре Zen 5 и оснащён 6 ядрами и 12 потоками, с тактовыми частотами от 3,9 до 5,4 ГГц.
В игровых тестах он обходит почти все решения до $200 и демонстрирует отличную производительность в многозадачности. Процессор не комплектуется кулером, но достаточно даже односекционной башни.
Для разгона подойдёт «двухбашня» или СВО на 240 мм. Также чип оснащён встроенной графикой на архитектуре RDNA 2, что удобно для диагностики и установки системы.
На фоне снижения цен и поддержки AM5, Ryzen 5 9600X стал отличным вариантом как для апгрейда, так и для сборки нового ПК. Экономию можно направить на видеокарту уровня RTX 5060 или RX 9060 XT.