В китайском KFC вышел ROG-бургер с кейкапом Asus в подарок

Сеть ресторанов KFC в Китае представила лимитированную коллаборацию с брендом игровых устройств Asus ROG.

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Новинка получила название «堡垒信仰» и продаётся с тематической атрибутикой. За 42,9 юаня (примерно 540 рублей) покупатель получает бургер с напитком и ограниченную версию кейкапа (клавиши) с логотипом ROG — идеальный сувенир для геймеров и фанатов механических клавиатур.

Бургеры подаются на фирменной булочке с логотипом «глаз ROG», а начинку можно выбрать из двух вариантов. Первый — с говядиной, сыром и соусом из мякоти дуриана, второй — более классический бургер с копчёной говядиной и сыром.

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Вместе с этим стартовали и другие тематические наборы: например, комбо из четырёх позиций за 39,9 юаня, включающее напиток, закуски и десерт.