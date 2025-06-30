Владельцы PS5 столкнулись с перегревом консоли при игре в Death Stranding 2

Игроки сообщают о массовом перегреве PlayStation 5 во время прохождения Death Stranding 2.

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Проблема затрагивает как стандартные, так и Slim-версии консоли, а в некоторых случаях — и PS5 Pro. Система становится слишком горячей или даже выдает предупреждение о перегреве.

По словам пользователей, вентиляторы начинают работать на максимальных оборотах при открытии карты в игре — именно этот экран, по всей видимости, и вызывает резкий рост нагрузки на GPU.

Есть предположение, что в этот момент может временно сниматься ограничение частоты кадров, что и приводит к перегреву.

Некоторые игроки утверждают, что недавний патч улучшил ситуацию, позволив дольше использовать карту без аварийного отключения. Однако полного устранения проблемы пока не произошло.

Пока не выйдет полноценное исправление, фанатам Death Stranding 2 советуют обеспечить хорошую вентиляцию и не оставлять игру на экране карты надолго — иначе рискуют перегреть консоль.