Раскрыты характеристики Super-версии видеокарты RTX 5070

Компания Nvidia готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 5070 Super, которая получит ряд ключевых улучшений по сравнению с базовой версией RTX 5070. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на инсайдера kopite7kimi.

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Среди основных нововведений инсайдер называет увеличение объема видеопамяти стандарта GDDR7 с 12 до 18 ГБ. Расширение удалось достичь за счет использования новых 3-гигабайтных чипов, однако шина останется прежней — 192-бит, что означает сохранение текущего уровня пропускной способности памяти в 672 ГБ/с. Частотные характеристики также не претерпят изменений.

Видеокарта будет построена на графическом процессоре GB205-400-A1 и предложит 6400 ядер CUDA — это на 4% больше, чем у RTX 5070. Кроме того, ожидается незначительное увеличение теплового пакета (TDP) — с 250 до 275 Вт.

Несмотря на приставку Super, архитектурные и интерфейсные ограничения не позволили значительно повысить скорость обмена данными с памятью, однако увеличение объема видеопамяти и числа вычислительных блоков должно улучшить производительность в ряде ресурсоемких задач и игр.