Asus представила RTX 5080 с четырьмя вентиляторами для белых сборок

Asus начала продажи новой флагманской видеокарты ROG ASTRAL RTX 5080 O16G WHITE, которую в Китае прозвали «Белая ночь». Новинка поступила в продажу на JD.com по цене 16 999 юаней (примерно 186 000 рублей).

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Видеокарта получила массивный корпус размером 357,6×149,3×76 мм и толщину в 3,8 слота. В ней установлены четыре вентилятора по 10 см: три спереди и один сзади. Такой дизайн, по заявлению производителя, улучшает воздушный поток на 20% по сравнению с обычными трехвентиляторными моделями. Для лучшего охлаждения используется специальная паровая камера с технологией равномерного распределения тепла.

RTX 5080 оснащена 16 ГБ видеопамяти нового поколения GDDR7, работает на частоте до 2760 МГц и требует мощного блока питания — до 400 Вт (12V-2×6). Поддерживаются три порта DisplayPort 2.1b и два HDMI 2.1b. Вывод изображения возможен в 8K@120 Гц или 4K@240 Гц.