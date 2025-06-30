Российская команда BB Team выиграла турнир по Dota 2

Команда из России BB Team стала победителем турнира по Dota 2, который прошел в Бухаресте.

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В финале турнира GL Wallachia Season 5 с призовым фондом миллион долларов российская команда BB Team встречалась с Gaimin Gladiators, представляющую Западную Европу.

Встреча завершилась победой представителей России - 3-1 по картам. За этот успех BB Team, в составе которой выступали россияне Матвей MieRo Васюнин, Иван Pure Москаленко, Владислав Kataomi Семенов и Данил gpk Скутин, а также представитель Молдавии Виталий Save Мельник, заработала 300 тысяч долларов.

Вторым финалистам достались 173 тысячи, а ставшая третьей команда Team Liquid получила 120 тысяч. Еще одна команда из России Team Spirit стала четвертой.