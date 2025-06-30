GamesVoice выпустила русскую озвучку Silent Hill 2

Российская студия озвучивания GamesVoice представила русскую локализацию игры Silent Hill 2 от японской студии Konami , которая доступна для скачивания.

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Команда поблагодарила всех неравнодушных и коллег за поддержку и участие в создании проекта. Скачать русское озучивание для Silent Hill 2 можно в соцсетях студии.