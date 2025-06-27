Как получить награды за регистрацию в Persona 5: The Phantom X

Persona 5: The Phantom X наконец доступна за пределами Азии, а значит, игроки наконец могут получить награды за предварительную регистрацию в игре. Портал gamerant.com рассказал, как это сделать.

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Начав прохождение The Phantom X, вам нужно будет пройти обучающие тексты и ряд диалогов, прежде чем сюжет приведет героев в «темную» версию станции метро Сибуйя. В конце этого сегмента игроков ждет босс, победа над которым вернет фантомных воров назад в реальность.

Выбравшись из метро, не торопитесь идти на следующее задание. Нажмите Tab, чтобы открыть меню смартфона, и перейдите в почту. Там вы заметите новое письмо — в нем и ждут награды за предварительную регистрацию. Вам останется лишь нажать на кнопку, чтобы забрать бонусы.

В число наград входят золотые билеты для получения новых персонажей, жетоны для оружия ближнего боя, пара косметических аксессуаров и возможность бесплатно получить одно из нескольких 4-звездочных оружий. Важно: награды можно забрать в течение целого года после релиза The Phantom X, поэтому пока спешки нет.