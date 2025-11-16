Как правильно ухаживать за жестким диском?

Жесткий диск компьютера — расходный компонент, но, в то же время, ключевая часть системы, за которой важно правильно ухаживать. Портал makeuseof.com рассказал, что может погубить HDD раньше времени, и как не совершать самые распространенные ошибки.

© Unsplash

Неправильное выключение компьютера

Очевидный совет, но тем не менее: ПК ни в коем случае не стоит отключать, просто выдернув кабель питания. Резкое отключение заставляет пишущие и считывающие головки жесткого диска совершить аварийную остановку, что потенциально может привести к порче секторов накопителя и повреждению механических частей устройства. Постарайтесь всегда выключать компьютер правильно, через меню «Пуск» или сочетание горячих клавиш. А если в вашем регионе часто сбоит электричество, подумайте о покупке блока бесперебойного питания.

Жесткий диск нельзя заполнять до отказа

Плохой менеджмент свободного места на диске медленно убивает любой HDD. Если на диске нет места, Windows не может создавать временные файлы и проводить определенные процедуры по техобслуживанию. Система начнет хаотично искать любые крохи свободного места, чтобы завершить простейшие, базовые задачи, что значительно повышает нагрузку на жесткий диск. Постарайтесь оставлять хотя бы 10-15% от общего объема нетронутыми, чтобы избежать проблем.

Не перегревайте накопитель

Перегретый жесткий диск может выглядеть так, словно все в порядке, но прийти в полную негодность в течение месяцев. Накопитель содержит высокоточные механические компоненты, которые сжимаются и расширяются в ответ на перемены температуры. Если эти части нагреются слишком сильно, то клиренс между головками чтения и блюдцами изменится, а это способно привести к ошибкам данных и перманентным повреждениям.

Периодически проверяйте, до какой температуры нагревается ваш жесткий диск. Любая цифра выше 55 градусов Цельсия — повод для беспокойства, а выше 60 градусов — причина для тревоги.

Не перемещайте ПК, пока он включен

Микроскопические головки для чтения и записи находятся всего в нанометрах от блюдец, вращающихся на скорости 7 200 оборотов в минуту внутри жесткого диска. Любое внезапное движение или вибрация могут привести к столкновению головок с поверхностью диска — катастрофической поломке. И даже мягкие, осторожные движения способны создать проблемы. Если вы не хотите износить диск раньше времени, всегда выключайте ПК, прежде чем как-то двигать его.

Регулярно дефрагментируйте жесткий диск

Иногда Windows не находит одного цельного сектора при сохранении файла, и операционной системе приходится разбивать данные на фрагменты, которые хранятся в разных частях жесткого диска. Головке чтения HDD приходится постоянно прыгать из одной точки в другую, чтобы восстановить эти фрагментированные файлы. Излишняя активность, в свою очередь, изнашивает механические компоненты диска и негативно влияет на производительность ПК.

К счастью, у Windows есть встроенные инструменты для дефрагментации, которые реорганизуют рассеянные данные в цельные блоки. Проводить дефрагментацию хотя бы раз в месяц — отличная практика, которая продлит срок службы HDD.