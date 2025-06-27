SteamOS обошла Windows 11 почти во всех играх в тестах на Lenovo Legion Go S

Портал Ars Technica провёл сравнительное тестирование SteamOS и Windows 11 на портативной консоли Lenovo Legion Go S.

© Ferra.ru

В испытаниях участвовали пять игр: Returnal, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Homeworld 3 и DOOM: The Dark Ages. Операционная система от Microsoft тестировалась как с драйверами от Lenovo, так и с пакетом от Asus.

Игры запускались в двух режимах: с высокими настройками графики при разрешении 1920 × 1080 и на низких — при 1200 × 800.

© Ars Technica

© Ars Technica

© Ars Technica

© Ars Technica

Результаты оказались неожиданными: SteamOS почти повсеместно опередила Windows 11. Даже при использовании более оптимизированных драйверов от Asus, система Microsoft уступала на 4–36% в большинстве тайтлов.

Единственным исключением стала Borderlands 3, которая работала одинаково хорошо на обеих платформах. Эксперты отмечают, что основанная на Linux SteamOS становится всё более зрелой альтернативой Windows в сфере портативного гейминга — как по производительности, так и по стабильности.