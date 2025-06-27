Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июнь 2025

Пока мир играет в Death Stranding 2, игровая индустрия не стоит на месте, и в Steam продолжают выходить достойные релизы. По традиции, мы подготовили подборку лучших бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Sable — потрясающе красивого sci-fi приключения, где игрок может бороздить пустыни на футуристическом скутере. Чтобы разобраться в секретах древней цивилизации и раскрыть тайну прошлого главной героини, игроку предстоит исследовать множество загадочных руин, пообщаться с другими кочевниками и решить немало головоломок. Sable можно бесплатно забрать до 3 июля.

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На ПК спустя много лет наконец вышла Umamusume — популярный в Японии менеджмент-сим, где легендарные лошади, участвовавшие в национальных скачках, предстают в виде милых девушек. А игроку, чтобы привести выбранную спортсменку к победе, предстоит следить за ее тренировками, планировать расписание дня и, конечно же, участвовать в соревнованиях.

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Помимо этого, до ПК также добралась The Phantom X: мобильный спин-офф Persona 5, который прежде был доступен лишь в Японии и Китае. Игроки вновь смогут примерить на себя маски Фантомных воров сердец и отправиться в новую авантюру в Токио, познакомившись с целым ансамблем новых персонажей. The Phantom X отлично подражает оригинальной игре, но заранее предупреждаем, что это гача-игра — со всеми вытекающими недостатками.

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Наконец, в ранний доступ Steam вышла Blast Processed: ретро-платформер от первый лица, посвященный давно забытой технике рокет-джампов. Для того, чтобы проходить уровни, игроку нужно овладеть трюком, без которого не обходился ни один арена-шутер эпохи Quake и Unreal Tournament.