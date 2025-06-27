Минспорт разработал федеральный стандарт подготовки для киберспортсменов

Министерство спорта РФ разработало федеральный стандарт подготовки для киберспортсменов. В нем есть немало интересных нововведений.

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В частности, указаны нормативы для получения квалификации. Причем подтверждать придется не только игровые, но и физические навыки.

Для получения спортивного разряда будет необходимо пройти клик-тест: за 30 секунд нужно не менее 180 раз нажать на левую кнопку мыши пальцем "ведущей руки". Помимо этого кибератлетам предстоит сдать бег на 30 метров (до 5,8 секунды у юношей и до 6,1 секунды у девушек). Также нужно будет сдавать челночный бег 3х10 метров (у юношей и девушек - 9,2 секунды и 9,6 секунды соответственно), а также отжимания от пола (12 раз для юношей, 6 - для девушек). При получении более высоких разрядов требования будут усложняться.

Стандарт содержит в себе и нормы для инфраструктуры: площадки будут оборудованы тренажерными залами, раздевалками, душевыми и медицинскими пунктами.

Есть требования к организациям, которые отвечают за подготовку кибератлетов. Им необходимо будет обеспечивать спортсменов экипировкой, а в случае поездок - оплатить проезд и проживание. Также у каждого киберспортсмена должен быть отдельный компьютер с процессором с частотой не менее 3,5 ГГц и 4,7 ГГц в режиме "турбо", оперативной памятью не менее 32 Гб и игровой видеокартой объемом не менее 12 Гб.

Заниматься киберспортом можно будет с 12 лет (начальная подготовка), с 14 лет - специализация, с 16 лет предложено заниматься совершенствованием мастерства, а с 17 лет - покорять самые высокие цели.

Во время тренировок 20-40 процентов времени нужно будет уделять физической подготовке, еще 5-20 процентов - психологической. Ведь для достижения высоких результатов необходимы реакция, координация и выносливость.