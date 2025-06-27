Minecraft, Mario и Pokémon: топ-20 самых популярных игр для Switch в РФ

Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала список самых популярных игр для консоли Nintendo Switch в России с момента её выхода в 2017 году. За восемь лет ритейлер продал более 1 миллиона физических копий игр для этой приставки.

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В топ-20 вошли как хиты Nintendo, так и популярные игры от других студий. Больше всего покупали такие игры, как:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Pokémon Sword Pokémon: Let’s Go Pikachu! Luigi’s Mansion 3 Ring Fit Adventure

Также в список попали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Witcher 3, Just Dance 2022 и другие.

Nintendo Switch остаётся одной из самых популярных игровых консолей в России, особенно среди семейной и казуальной аудитории.