В Atomic Heart 2 мир станет живее, а выбор важнее

На Summer Game Fest 2025 студия Mundfish представила сиквел Atomic Heart. По словам главы студии Роберта Багратуни, действие тайтла развернется спустя несколько лет после событий оригинала и всех DLC, включая еще не вышедшее четвертое.

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Мир станет больше, живее и глобальнее — с акцентом на открытые зоны, вертикальность, транспорт и динамическую смену времени суток и погоды. Разработчики планируют углубить RPG-составляющую, добавив расширенные навыки, кастомизацию оружия и активности между основными миссиями.

Но Mundfish подчеркивает: это не чеклист в стиле Ubisoft, а «ручная работа» с сюрреалистическим настроением. Сюжет продолжит историю знакомых героев, включая P-3, а игроков ждут «значимые выборы» и последствия. Компаньоны в игре тоже будут.

Боевая система станет глубже и разнообразнее — особенно за счет новых способностей перчатки и боссов. Atomic Heart 2 создается на Unreal Engine 5 и пока далек от релиза, но уже перешел стадию прототипа.