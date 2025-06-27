В Atomic Heart 2 мир станет живее, а выбор важнее — разработчики рассказали, чего еще ждать
На Summer Game Fest 2025 студия Mundfish представила сиквел Atomic Heart. По словам главы студии Роберта Багратуни, действие тайтла развернется спустя несколько лет после событий оригинала и всех DLC, включая еще не вышедшее четвертое.
Мир станет больше, живее и глобальнее — с акцентом на открытые зоны, вертикальность, транспорт и динамическую смену времени суток и погоды. Разработчики планируют углубить RPG-составляющую, добавив расширенные навыки, кастомизацию оружия и активности между основными миссиями.
Но Mundfish подчеркивает: это не чеклист в стиле Ubisoft, а «ручная работа» с сюрреалистическим настроением. Сюжет продолжит историю знакомых героев, включая P-3, а игроков ждут «значимые выборы» и последствия. Компаньоны в игре тоже будут.
Боевая система станет глубже и разнообразнее — особенно за счет новых способностей перчатки и боссов. Atomic Heart 2 создается на Unreal Engine 5 и пока далек от релиза, но уже перешел стадию прототипа.