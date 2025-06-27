PS5 умирает стоя — жидкий металл стекает и выводит консоль из строя

Проблема с жидким металлом в PlayStation 5, о которой говорили с момента выхода консоли, начала массово проявляться.

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Об этом сообщил основатель Alderon Games Мэтью Касселл в подкасте Broken Silicon. По его словам, у многих пользователей, особенно у владельцев первых партий PS5, начинается перегрев и внезапное отключение устройств.

Причиной называют стекание жидкого металла, использующегося для охлаждения APU. Если консоль стоит вертикально, он может опускаться вниз, оставляя «сухие» участки на кристалле.

Это нарушает теплоотвод и провоцирует аварийное выключение консоли при нагрузке — например, при запуске обновленной версии Path of Titans.

Разработчики уже собрали сотни жалоб. Проблема зафиксирована примерно у 2–3% игроков. И это только среди тех, кто обратился за помощью.

Старые ревизии PS5 страдают чаще, а чинить устройства уже дорого: гарантия у многих истекла. В Slim-версии и PS5 Pro Sony попыталась решить проблему, но эффективность улучшений пока под вопросом.