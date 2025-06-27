В eFootball добавили режим с графикой в стиле PS1 в честь 30-летия серии PES

Студия Konami добавила в футбольный симулятор eFootball временный ретрорежим. Обновление доступно для пользователей на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

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Режим называется Time Leap Trials. Его особенностью стала полная замена визуальных эффектов на стиль PS1 — модельки и поле основаны на первой части серии, которая называлась Goal Storm. Обновление разработчики выпустили в честь 30-летия франшизы.

В новом режиме игрокам предстоит как можно быстрее забить гол в ворота противника. За выполнение заданий пользователям будут давать награды. Сколько Time Leap Trials останется открытым для игроков, пока неизвестно.